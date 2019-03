🎵 Padece Miguel Bosé problemas de estrés

Cd. de México.- La hermana de Miguel Bosé, Paola Dominguín, habló sobre los problemas de voz que tiene el cantante desde hace unos meses.

"No sé que puede tener, no tiene nada grave, es un problema de voz y con el estrés no se le está curando", comentó este jueves en un evento en Madrid, informó El País.

Desde finales del año pasado, la imagen de Miguel Bosé ha preocupado a sus seguidores.

En noviembre se celebró en Las Vegas la décimo novena edición de los Grammy Latinos, en el que se pudo ver y escuchar al intérprete de Papito de forma pública por primera vez en varios meses.

Desde entonces, su aspecto físico desmejorado y sobre todo su voz provocaron cierta intranquilidad entre sus fans.

A comienzos de enero, Bosé publicó un vídeo en sus redes sociales felicitando el año nuevo a sus fanáticos y quitándole importancia a las habladurías sobre su estado de salud.

"Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz, y no voy a contestar ninguna tontería. Feliz año", dijo entonces, de nuevo con un aspecto desmejorado y con la voz igual de rota que en sus últimas apariciones.