🎥 Nunca me había roto un hueso... me rompí la rótula: Millie Bobby Brown

Cd. de México.- Millie Bobby Brown anunció que no asistirá a los MTV Movie & TV Awards porque se rompió un hueso.

La estrella de la serie de Netflix Stranger Things subió un video a su cuenta oficial de Instagram este viernes para dar la noticia.

"Hola, chicos. En otro acontecimiento en mi vida, yo nunca me había roto un hueso... y ahora... me rompí la rótula. Así que, por instrucciones de los médicos, que me dijeron que descansara, no podré ir a los MTV Movie & TV Awards esta semana.

Una publicación compartida de MBB (@milliebobbybrown) el 15 Jun, 2018 a las 10:19 PDT

"Pero espero que Gaten y Caleb, Finn, Sadie y Noah tengan un gran día. Los amo tan cariñosamente, así que les deseo a los chicos lo mejor y les estaré enviando mi suerte, estaré allí en espíritu", dijo la intérprete de Eleven.

Stranger Things está nominada a siete premios, incluidos dos para Brown, Mejor Actuación en un Espectáculo y Mejor Beso, con su coestelar, Finn Wolfhard.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo este 18 de junio, en el Barker Hangar en Santa Mónica, California; la conductora de la gala será la comediante Tiffany Haddish.