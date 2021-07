⚽️ No vendrá Saprissa a encerrarse

El técnico del Saprissa Walter Centeno y el atacante Johan Venegas coincidieron en que la clave de su éxito será quitarle la pelota a los Tigres.



"No es un secreto que tienen una plantilla sumamente millonaria, pero a partir del balón, si somos valientes, si la defendemos y podemos herir a Tigres, por ahí emparejamos los millones de dólares, teniendo la bola.



"A veces uno tiende a tener otras estrategias de esperar a un equipo como Tigres en su estadio, con su gente y es complicado, te llevan al límite, tienes que aguantar mucho y por ahí la clave es aguantar, ellos atacan con ella, la saben administrar y nosotros nos hemos enfocado en tener la bola", expresó el DT Walter Centeno.



Por su parte, Venegas, quien hizo el gol en la ida, también declaró en el mismo sentido, conscientes de que eso le puede hacer daño a Tigres.



"Toca así, esto es futbol, al final es tener la mentalidad de querer adueñarse del partido por medio de la pelota, para nosotros sería contraproducente sólo defender, porque una que tengan no te van a perdonar y si nos paramos con valentía y personalidad de querer quitarles el balón, es algo que no van a esperar y nos da la confianza de creer que sí se puede.



"Imagínate que pueda empezar el partido y anotar un gol, es lo que buscamos", señaló Venegas.



El Saprissa reconoció esta noche la cancha del Estadio Universitario previo al partido de mañana ante los Tigres.