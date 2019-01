⚽️ No sorprendería a Enner ir a la banca

Enner Valencia dijo que no se sorprendería si no es titular este domingo ante Toluca.

El atacante mencionó que hay que esperar para ver si inicia o va a la banca, pero en cualquier caso seguirá trabajando para ser tomado en cuenta.

"A estas alturas ya no me sorprende nada", dijo al ser cuestionado si los sorprendería no jugar ante los Diablos.

"Pero tenemos que esperar al día del partido a ver qué pasa, son decisiones que va a tomar el cuerpo técnico y nosotros como jugadores tenemos que aceptarlas".

"Estoy tranquilo, trabajando normal y buscando hacer las cosas bien".

Valencia dijo que hoy se enfoca solo en Tigres, que no hay ofertas por sus servicios, por lo que trabaja fuerte para ganarse un lugar en el equipo.

"Sabemos que tenemos un plantel muy numeroso con jugadores de muy buena calidad y yo creo que por ahí nosotros tenemos que tratar de dar lo mejor