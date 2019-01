⚽️ No quiere Lapuente a naturalizados en el Tri

Manuel Lapuente le sugirió a Gerardo Martino que haga una Selección de sus paisanos.

La polémica se aviva tras la revelación de Iván Marcone sobre el acercamiento del "Tata" para ver si tenía interés en representar al Tri. Ahora jugadores como Rogelio Funes Mori y Leonardo Ramos admiten que no rechazarían un llamado. Hay versiones de que el "Tata" también tendría en la mira a Agustín Marchesín.

"Que haga una Selección de sus paisanos y se acabó, acabamos con el cuento, a mí no me parece, hay jugadores y más en este momento hay una camada muy fuerte de jugadores, unos que están en Europa y otros que están aquí y no hay necesidad, pero cada quién.

"Creo que es un excelente entrenador, está muy bien parado con su currículum, viene muy bien parado con eso, vamos a ver qué decide y por qué lo decide", dijo el ex DT del Tricolor y actual directivo de Lobos BUAP.

Su jugador Leonardo Ramos, quien ha marcado 12 goles en 12 partidos, aceptó que jugar para el Tri sería un crecimiento en su carrera.

"Creo que es un gran jugador. Le atinamos en la contratación, nadie se lo esperaba y realmente fue una grata sorpresa y que nos siga sorprendiendo, y ojalá no lo molesten mucho con eso porque todavía no acabamos, a nosotros nos falta mucho, estamos en peligro y aunque estamos en cuarto lugar de la tabla general, no nos interesa la tabla general, nos interesa la de Cocientes y estamos peligrando, no es momento de que Leo piense en nada más que en Lobos", expresó.

Por su parte, el técnico Juan Francisco Palencia dijo que primero el técnico del Tricolor debe visualizar a los que juegan en México.

Y si no hay nadie que realmente haga una diferencia como mexicano sí puedes pensar en algún naturalizado, no estamos en contra pero creo que la prioridad sí debe de ser un mexicano", mencionó.

El cuadro licántropo viajó a Guadalajara para enfrentar este viernes al Atlas.