⚽️ No permitirá América abuso de NY Red Bulls en compra de 'Kaku' Romero

El América no dejará que el New York Red Bulls abuse en la negociación por el volante paraguayo Alejandro Romero Gamarra.

El cuadro azulcrema estaba dispuesto a negociar por los 7 millones de dólares en los que tasaban al futbolista, pero al enterarse que el club interesado era el América el precio subió 5 millones más.

"No es que luzca inalcanzable, en América hay dinero pero tampoco se gasta a lo tonto, no vamos a cumplir un capricho a nadie. El muchacho quiere venir, nosotros preguntamos por él, hicimos un esfuerzo, pero también no nos vamos a empecinar con un equipo que quiera montarse en su macho, hay más opciones y sí tenemos ganas de que el chico venga y por eso fuimos a preguntar por él, él se ha estado manifestando en sus redes sociales.

"Para resolver esto tenemos que llegar a un acuerdo con el equipo dueño de sus derechos federativos, si no se puede llegar a n acuerdo por la circunstancia de aprovechar el momento seguimos tocando más puertas", expresó el "Piojo".

Herrera insiste en que no hay desesperación porque lleguen los refuerzos, pese a la nueva baja de un jugador como Cecilio Domínguez.

"Quien no quiera estar no va a estar a fuerzas en el plantel. Mejor persona que jugador y mira que es un gran jugador, duele que se vaya pero la decisión la tomó él", expresó.

En últimas horas sonó el nombre Lazar Markovic para reforzar al América, pero el serbio del Liverpool no sería opción de los azulcremas.