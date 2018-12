⚽️ No les corten las alas a jugadores mexicanos: Raúl Jiménez

Los clubes mexicanos deben otorgar más facilidades a sus jugadores para emigrar al futbol europeo, pidió el atacante Raúl Jiménez.



"Es simplemente que no les corten las alas y dejarlos que vuelen para que vean que el cambio sí es radical tanto en el futbol como en la vida", dijo el ariete del Wolverhampton.



En entrevista con Fox Sports, Jiménez señaló las altas cantidades que los equipos piden por los jugadores como uno de los principales impedimentos para crecer.



"Son los mismos equipos, que para venderlos piden cantidades increíbles cuando, por ejemplo, se habla que hay muchos brasileños, muchos argentinos en el futbol europeo, pues sí, porque los venden a un precio accesible", afirmó.



Sin decir nombres, el delantero habló sobre jugadores que bien podrían emigrar ya, sin importar que los directivos o entrenadores sientan que no están 100 por ciento preparados.



"Uno cuando está en México dice 'ya estoy preparado', pero llegas acá y dices 'ay, creo que todavía me faltaba un poco', pero si no te aventuras a dar ese salto desde joven, después llegas y tal vez llegaste muy tarde.



"Entonces yo creo que hay jóvenes que están en un gran momento ahora, 20 años, 21 todavía. Hay ahora en América dos que salieron campeones, que están jugando y los veo muy bien, que pueden hacerlo bien acá".