⚽️ No le importa al "Piojo" la investigación de COFECE

El entrenador del América, Miguel Herrera, prefirió driblar el tema de la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica al futbol mexicano al asegurar que él sólo de enfoca en lo deportivo.

"No lo sé ni mi importa. La verdad es que a mí esas cosas administrativas dejaron de importarme hace rato, tengo que trabajar en lo deportivo. No sé qué está pasando, no tengo ni idea, tengo que enfocarme en lo deportivo, no tengo ni idea de por dónde viene la investigación, me interesa que el equipo esté bien y en la parte deportiva del América, ahí es donde voy a mantener mi chamba.

"Ya terminó (el Pacto), reitero, América dio libertad a 'Chepe' (José Daniel Guerrero), el 'Puma' (Érik Pimentel), Osmar Mares, Martín Zúñiga, se fueron sin contrato de aquí y no hubo negociación con América, no sé ni me interesa saber si en otros clubes hay esas situaciones", expresó Herrera.

Sobre la inoportuna Fecha FIFA, previa a la última jornada de la Fase Regular, a Miguel Herrera no le inquieta la posibilidad de alguna lesión de sus futbolistas.

"Ya están estipuladas las Fechas FIFA, no podemos quejarnos de algo que está y que la Selección lo utiliza y que tenemos que prestar a nuestros jugadores para que la Selección siga preparándose. Muy conscientes de que tendrán que ir a trabajar, hacer su mejor esfuerzo, regresar, recuperarse bien, estar listos para la Fecha 17 y para la Liguilla", mencionó.

América se acostumbró a ganar y por ello le frustra incluso un empate como contra Toluca.

"Este equipo aprendió a ganar, y te viene una frustración contra un buen equipo, al que enfrentamos, y no pudimos sacar el resultado. El equipo aprendió a ganar los juegos, hasta el empate nos molesta", mencionó el "Piojo" Herrera.

Las Águilas tienen a cuatro futbolistas con sobrecarga, pero el "Piojo" esperará hasta este sábado para determinar si viajan a Torreón.

Jorge Sánchez empezará a trabajar la parte física la próxima semana. Mañana le quitan el vendaje y el lunes los puntos, así que el técnico confía en recuperarlo pese a que en el diagnóstico inicial se habló de mes y medio fuera de las canchas.