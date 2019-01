⚽️ No hay competencia por fichajes entre Rayados y Tigres

Ricardo Ferretti no ve una competencia entre Rayados y Tigres por hacer fichajes y señaló que su equipo no hará contrataciones sólo porque el vecino las haga.

El director técnico felino señaló incluso que si Rayados trajera a Messi su equipo no iría por Cristiano Ronaldo, ya que mencionó, no lo necesitan.

"De mi parte yo no veo ninguna rivalidad, yo veo necesidad de un equipo, si Rayados contrata a Messi que padre que lo contrate a Messi, pero no porque contrate a Messi voy a buscar contratar a Cristiano Ronaldo porque no lo necesito, es la verdad, no lo necesito", señaló.

"Hay planes a corto, mediano y largo plazo y sobre esto nosotros trabajamos, pero no tiene nada que ver con el vecino, no vamos hacer ninguna contratación porque el vecino hace contrataciones".

Para el Clausura 2019 los Rayados han contratado al volante argentino Maxi Meza, Adam Bareiro y al atacante Ángel Zaldívar, pero también están a punto de hacerse de los servicios de Miguel Layún.

Los Tigres repatriaron al volante colombiano Luis Quiñones, trajeron al juvenil Francisco Venegas y también su refuerzo estrella, el zaguero Carlos Salcedo.