(🎥) Niño hace la tarea en la calle; su historia está conmoviendo a todos

Cuando alguien quiere sobresalir en lo que hace deja a un lado los pretextos y encuentra la manera de hacerlo. Hay quienes aprovechan las oportunidades, pero también existe quien busca la forma de hacerse de una. Y en este segundo grupo se encuentra el siguiente niño.

Esta es la historia de Víctor Martín Angulo Córdoba, un niño de 12 años cuya historia se ha hecho viral, pues fue captado por una cámara haciendo su tarea en la calle.

La razón de esta singular historia es que en su casa no cuentan con energía eléctrica, por lo que sale por las noches a leer y a terminar sus deberes a la luz de una farola de la calle.

Él vive en una región de Perú, en el distrito de Moche y ha conmovido a internet con un video en el que se le puede ver en diferentes posturas mientras escribe en su cuaderno.

La historia se volvió tan viral que muchos medios locales acudieron a conocer más sobre el menor. Su mamá, Rosa Córdoba Angulo, explicó entonces a los medios que no tenían dinero para pagar el medidor de la luz, por lo que la empresa de energía eléctrica no lo instaló y no tienen luz en su casa.

La señora también relató que Víctor Martín siempre ha sido un niño muy estudioso y ha logrado sobreponerse a las dificultades económicas por difíciles que sean.

Doña Rosa también contó que su hijo sueña con convertirse en policía algún día para evitar que haya tanta corrupción en su país.

Por fortuna, la historia tiene un final feliz, pues el alcalde de Moche, en Perú, visitó la casa del menor y le regaló un paquete de útiles escolares. Además, se comprometió a que la alcaldía se hará cargo del pago por el medidor de luz para que Víctor y su familia puedan tener energía eléctrica en su casa.