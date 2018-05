Laen Kiev puede ser el último gol deen el Real Madrid.

"Es el mejor gol que he marcado nunca. No hay un momento ni un partido más grande para conseguirlo que una final de la Liga de Campeones", dijo Bale, autor de un doblete en el 3-1 sobre Liverpool en la Final de la Champions League.

"Tuve una lesión a principios de temporada que me mantuvo cinco o seis semanas fuera, pero luego he estado bien, en forma, y no he tenido continuidad. Necesito jugar todas las semanas y eso, por una razón u otra, no ha sucedido".

Bale confesó su molestia por arrancar en la banca.

"Este verano tengo que sentarme con mi agente y ver qué hago".