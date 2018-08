🎥 Marilyn Manson se desvanece durante concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante estadounidense Marilyn Manson se derrumbó en el escenario durante un concierto que realizó anoche en Houston, Texas.

De acuerdo con reportes de prensa de esa ciudad, Manson había prohibido que hubiera fotógrafos y dijo que estaba enfermo.

Ya durante el show comentó a la audiencia que sufría "intoxicación por calor". En algunos videos publicados en internet se puede ver que Manson terminó en el suelo mientras cantaba el tema "Sweet Dreams".

Manson dejó de cantar y caminó algunos pasos antes de terminar en cuclillas con la respiración agitada.

Hace unas horas, Manson escribió en su cuenta de Twitter: "Gracias Houston por entender. Terminé en cuidados médicos, pero di lo mejor y estuvieron increíbles".

