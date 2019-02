🎬 Lo mejor de la Entrega 91 de los Premios Oscar

NOTICIAS RELACIONADAS La disputa por los Oscares: una empleada doméstica enfrenta a una esposa frustrada y una reina enloquecida

Estos son los ganadores de la Entrega 91 de los Premios Oscar a lo mejor del cine, en el Teatro Dolby de Los Ángeles

Mejor película: "Green Book".

Dirección: Alfonso Cuarón, "Roma".

Actor: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody".

Actriz: Olivia Colman, "The Favourite".

Actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book".

Actriz de reparto: Regina King, "If Beale Street Could Talk".

Película en lengua extranjera: "Roma" (México).

Guion adaptado: "BlacKkKlansman", Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee.

Guion original: "Green Book", Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly.

Cinta animada: "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

Corto animado: "Bao".

Diseño de producción: "Black Panther".

Cinematografía: "Roma", Alfonso Cuarón.

Mezcla de sonido: "Bohemian Rhapsody".

Edición de sonido: "Bohemian Rhapsody".

Música original: "Black Panther", Ludwig Goransson.

Canción original: "Shallow" de "A Star Is Born", música y letra de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

Diseño de vestuario: "Black Panther".

Documental (largometraje): "Free Solo".

Documental (cortometraje): "Period. End of Sentence".

Edición: "Bohemian Rhapsody".

Maquillaje y peinado: "Vice".

Cortometraje: "Skin".

Efectos visuales: "First Man".

Have a great time tonight. Be happy.@TheAcademy#AcademyAwards #Oscars#AMPAS #GovernorsBall pic.twitter.com/h8YOapCwKv — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 24 de febrero de 2019