📹 Lluvia le da "chapuzón" a AMLO en Zacatecas

Pinos, Zacatecas, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su gira del fin de semana en Pinos, Zacatecas, donde acortó su evento debido a la lluvia.

Previamente, el Presidente entregó apoyos a jóvenes, personas con discapacidad y ganaderos.

El Mandatario recalcó que apoyos a ocho millones de adultos mayores, estudiantes y jóvenes aprendices ya se están entregando en el País.

"¿Ya vieron que hasta está lloviendo?", dijo AMLO interrumpiendo su discurso.

"Apoco no les gusta el agua, no están con ganas de mojarse, es una bendición, ¿o no?, yo voy a estar visitando Zacatecas, voy a regresar a Pinos, no va a haber divorcio", dijo.

El Presidente agradeció el apoyo al Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello y del senador Ricardo Monreal y aseguró que sacarán al pueblo de la pobreza y marginación.

"Se muy bien que funciona la fórmula que estamos aplicando, una fórmula sencilla pero de mucha trascendencia, sencilla pero profunda y eficaz, en qué consiste esa fórmula: acabar con la corrupción e impunidad", dijo.

En su discurso, llamó a la reconciliación y a hacer un frente único para combatir la pobreza, desigualdad, corrupción.