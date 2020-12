Lista la pancarta

Londres, Inglaterra.

La pancarta gigante de Raúl Jiménez ya luce en el Estadio Molineux, del Wolverhampton.

Una de las gradas laterales del inmueble ya está prácticamente tapizada, primero con la imagen del mexicano, de espaldas, pero en la que luce el perfil derecho de su rostro, mientras con los dedos apunta a su número 9 en el dorsal, tal y como lo hizo en varios festejos de los 48 goles con los Wolves.

Impresiona también que en esa pancarta aparece su imagen con la máscara de Místico, que se volvió popular entre los aficionados gracias a sus goles. Además, también destaca la bandera de México y el escudo del cuadro inglés.

A los costados, a la altura de sus manos, aparece la leyenda #FuerzaRaúl (así, en español), que se volvió tendencia desde el pasado domingo 29 de noviembre, cuando el mexicano sufrió la fractura de cráneo tras un choque con David Luiz, defensa del Arsenal.

La afición del Wolverhampton organizó una colecta para confeccionar una manta gigante en apoyo al mexicano. También se sometió a votación el diseño. En una hora se alcanzó el objetivo de la recaudación, así que el dinero restante (prometieron los organizadores) será donado a una fundación elegida por el mexicano.

Pero la pancarta no quedó solo en eso.

En la parte baja, luce la leyenda en inglés "The strenght of the Wolf is in the pack", que traducido al español significa "la fuerza del lobo está en la manada".

Raúl es el ídolo del Wolverhampton gracias a sus goles y a su carisma. Desde su arribo al equipo para la temporada 2018-19 no ha dejado de marcar goles y asistencias.

A pesar de sus posibilidades de emigrar a otro equipo, Raúl optó por permanecer con el Wolverhampton, que lo renovó hasta 2024.

Hoy los aficionados del equipo le agradecen así el enorme impacto deportivo que ha tenido. La manta hace que las gradas del Molineux ya no parezcan tan vacías en plena pandemia.