🎥 Le piden ayuda al Bronco y así respondió...

Monterrey, México.- El Gobernador Jaime Rodríguez fue exhibido en redes sociales y bautizado como #LordCadenita por decirle a una manifestante que vendiera una prenda para ayudar a un ciudadano que supuestamente no fue atendido por el Estado.

El Bronco recibió la noche del miércoles al colectivo Únete Pueblo, que se encuentra en plantón afuera de su oficina, y casi al final del encuentro una mujer le reprochó la falta de atención a quienes van en busca de apoyo.

"Vino una persona que me dio mucha tristeza", narró la ciudadana.

"Una persona ya grande que le faltaba un aparato y no podía hablar, me escribió: 'Ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato'".

¿Y luego?, interrumpió el Gobernador, ¿por qué no lo apoyaste tú?

Porque no tengo dinero, respondió la ciudadana.

Con esa cadenita le compras esa madre, concluyó el Mandatario.

El video del encuentro fue subido a Twitter, con la etiqueta #LordCadenita.

Por la noche, en un video que difundió en sus redes sociales, "El Bronco" aseguró que lo que dijo lo hizo en tono de broma y que las imágenes difundidas fueron editadas y modificadas.

Añadió que Argelia Montes, a quien se dirige en el video, es su amiga y así se lleva con ella.

"No lo hice con el afán de ofender a nadie, le dije: ''¡Qué cadenita!' con eso le compras el aparato', eso dije, pero lo dije en son de broma", expresó.

"A lo mejor se está malinterpretando porque he visto los comentarios de muchos de ustedes en el sentido de que como vieron nada más ese pedacito (del video), una disculpa a todos los que lo hayan sentido así".

Señaló que al señor al que se refirió Montes se le ha atendido desde 2015, al igual que a todos los ciudadanos que van al Palacio de Gobierno.