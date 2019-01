⚽️ Le pide Cuau a Lainez que sea descarado

Cuauhtémoc Blanco, ex jugador del América y actual gobernador de Morelos, le pidió a Diego Lainez que sea descarado y siempre vaya al frente.



"Lo único que le digo es que sea grande, que sea descarado y que vaya al frente ", declaró el ex delantero a ESPN.



Blanco, quien hoy cumple 46 años de edad, recibió felicitación de parte del joven delantero, quien se dio a la tarea de grabarle un mensaje que transmitió en las redes sociales.



El ex goleador del América se mostró contento por la transferencia del joven volante a quien le deseo el mayor de los éxitos con el Real Betis de España.



Blanco también dijo que antes de pensar en lanzarse a buscar la presidencia de la República, primero quiere hacer bien las cosas en Morelos.



"Ahorita no lo pienso, la verdad estoy primero enfocado en hacer bien las cosas en Morelos, la verdad tengo una gran oportunidad para sacar al Estado adelante, eso lo veremos después", abundó.



De lo que sí está seguro el "Temo" es en querer dirigir al América y más adelante a la Selección Nacional.



"Son planes que tengo, pero uno no sabe lo que te depara el destino, yo nunca me imaginaba ser futbolista y corrí con suerte y llegué, yo nunca me imaginé llegar a ser presidente municipal ni gobernador", detalló.



Blanco aprovechó el tema del Tricolor y le deseó suerte a Gerardo Martino al frente del representativo mexicano.



"Ojalá le vaya bien en la Selección Mexicana. No tengo el gusto de conocerlo (al 'Tata Martino'), pero por el bien del futbol mexicano que le vaya bien", sentenció Blanco.