🎵 Lanzarán grabaciones inéditas de David Bowie

Cd. de México.- En el 72 aniversario del natalicio del cantante británico David Bowie, el sello discográfico Parlophone anunció que lanzará el box set denominado Spying Through a Keyhole, el cual se conforma por nueve grabaciones inéditas en vinilos de siete pulgadas.

El nombre del proyecto musical se inspiró por la frase "I see a pop tune spying through a keyhole from the other room" (veo una canción pop espiando a través del ojo de la cerradura de otro cuarto).

Para festejar no sólo su cumpleaños sino también los 50 años del lanzamiento de su primer éxito, "Space Oddity", las canciones que forman parte del proyecto serán: "Mother Grey", "In The Heat Of The Morning", "Goodbye 3D", "Love All Around", "London Bye, Ta-Ta", "Angel, Angel, Grubby Face" y la misma "Space Oddity".

"Mother Grey" (demo) es un sencillo que narra la historia de un hijo de familia que huye de su casa, en el que se presentan múltiples pistas, guitarras y armónicas; "In The Heat Of The Morning" es una canción conocida del cantautor, sin embargo, en esta ocasión se presentará en versión demo y con la letra final.

"Goodbye 3d" (Three Penny) es un demo de 1968, mientras que "Love All Around" es un tema de amor.

"London Bye, Ta-Ta" contiene una letra completamente diferente en algunos versos en comparación a las demás interpretaciones de la banda completa.

De "Angel, Angel, Grubby Face" es la primera versión y el único demo conocido de esta canción, pero existe una segunda que contiene una letra alternativa.

"Space Oddity" tiene ciertas variaciones en la lírica y en los arreglos, según un comunicado de Parlophone, podría ser el primer demo grabado de una de las canciones más famosas de Bowie.

En 1992, el cantante contrajo matrimonio con la modelo Iman, con quien procreó a su hija Alexandria Zahra; ese mismo año, el músico ingresó al Salón de la Fama del Rock And Roll pero no asistió a la ceremonia.

El compilado de canciones que lanzará Parlophone son grabaciones caseras que David Bowie realizó de manera solitaria, solo con una guitarra acústica y sin la calidad de audio de un estudio habitual.