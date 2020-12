Lanzará ´Rememberings´

Nueva York, E.U.

Sinead O´Connor no ha lanzado un álbum en años, pero ha estado ocupada escribiendo sus memorias.

La cantante y compositora ganadora del Grammy publicará "Rememberings" el 1 de junio, anunció Houghton Mifflin Harcourt Books & Media el lunes. La editorial calificó el libro como un recuento "revelador" sobre la vida de O´Connor, desde su niñez en Dublín hasta sus triunfos, incluida su versión de "Nothing Compares 2 U" de Prince, y sus muchas polémicas y problemas de salud mental. El mes pasado, O´Connor informó que estaba empezando un programa de un año para tratar trauma y adicción.

"Esta es mi historia, como la recuerdo. Me divertí mucho escribiéndola durante los últimos años", dijo la artista.

O´Connor, conocida por los álbumes "The Lion and the Cobra" y "I Do Not Want What I Haven´t Got". Su más reciente disco de larga duración, "I´m Not Bossy, I´m the Boss", salió en 2014, pero está trabajando en nuevo material y ha dicho que espera tener un álbum para el 2022.