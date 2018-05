🎥 John Travolta se deja llevar al ritmo de 50 Cent

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabemos que a John Travolta se le da muy bien bailar en cualquier escenario, desde "Fiebre del sábado" por la noche hasta "Pulp Fiction", pero ahora nos ha mostrado que también lo hace con el rap de 50 Cent.

Un video que el cantante publicó hace unos días se ha vuelto viral y cuenta ya con más de 29 mil "Me Gusta" y 9 mil compartidos. En el clip, de 15 segundos, se ve a Travolta moviéndose al ritmo del rapero con un smoking negro.

"John Travolta y yo de fiesta. Juro que solo vine aquí por su culpa", escribió 50 Cent en el video.

Al día siguiente, el cantante publicó una fotografía de su encuentro con John Travolta. "Buenos tiempos, buena gente, buena vibra", escribió.

Me and John Travolta partying ?? l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr