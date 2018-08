Javier Duarte continuará en prisión, Yunes

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, dijo hoy que el ex mandatario estatal, Javier Duarte, continuará en prisión, porque existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el brutal desfalco que sufrió la entidad.

Yunes Linares dio a conocer hoy su postura sobre el proceso penal que se sigue a Duarte, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) reclasificó los delitos de delincuencia organizada por asociación delictuosa.

En conferencia de prensa, señaló que el Código Penal vigente para el estado de Veracruz establece claramente que, aunque el delito que se le atribuye a Duarte de Ochoa no es grave, éste no puede quedar en libertad, en razón de que existe la posibilidad de que se fugue nuevamente, como ya lo hizo en una ocasión.

Afirmó que Duarte cuenta con los medios económicos para escapar, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) puede solicitar la medida cautelar de que se mantenga la prisión preventiva necesaria para evitarlo.

Asimismo, Yunes recordó que hay más casos pendientes, pues la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 72 denuncias por la desviación de casi 27 mil millones de pesos durante el gobierno de Javier Duarte, una cuarta parte del presupuesto del estado. Añadió que éstas están pendientes de ser tramitadas en la PGR.

Indicó que la Fiscalía General del Estado logró que se incorporaran al caso Duarte órdenes de aprehensión por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias.

Por lo que, si fuera liberado en la Ciudad de México, señaló, debería ser entregado a las autoridades de Veracruz para ser internado en el penal de Pacho Viejo para seguir su proceso.

También agregó que hay una orden de aprehensión por ejecutar contra el ex mandatario veracruzano por desaparición forzada, por la que están siendo procesados el ex fiscal, el ex secretario de seguridad pública y altos mandos y policías de seguridad pública.

Recordó que en la administración de Duarte fue desviado dinero de medicinas, de la Universidad Veracruzana y de municipios; además, defraudaron al fisco federal con 17 millones de pesos que no enteraron al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y "no debe haber clemencia para quien no tuvo piedad con el estado".

Yunes dijo que en lo que resta de su mandato, y aún después de dejar el cargo en la administración local, "seguiré luchando para que Duarte y cómplices sean castigados con severidad, no puede haber impunidad es el caso que más ha dañado a Veracruz".

Aseveró que este caso llevó a Veracruz a una crisis de orden estructural. "Estoy seguro de que la PGR hará uso de sus facultades legales para que Duarte siga en prisión para su proceso, pero si lo liberan, en ese momento debería ser entregado a autoridades veracruzanas y no saldría en libertad", añadió.