⚽️ Insaurralde no entra en planes del "Piojo"

El argentino Cristian Insaurralde tampoco entra en planes de Miguel Herrera para el próximo torneo.

El técnico ya le comunicó al futbolista que es uno de los dos elementos con los que no cuenta de cara al Clausura 2019; el otro es Pedro Arce Latapí.

"Hasta ahorita nadie, todos están bien, nada más Cristian Insaurralde y Pedro. Cristian todavía fue a entrenar hoy, están viendo que sucede con él, son los únicos que en mi cabeza no están", expresó el "Piojo" previo al viaje a Houston, para el amistoso de pretemporada contra Santos.

Reiteró que contempla al resto de jugadores, incluyendo a Cecilio Domínguez quien a decir de su representante Diego Serrati pretende abandonar el Nido.

"Los considero a todos, la directiva no me ha dicho que haya ofertas. Sabemos que hay ofertas por Lainez, todavía no hay alguna concreta, mientras no haya un mandato de que ya se vendió un jugador yo cuento con el mismo plantel", expresó.

El técnico no le ve mucha utilidad al partido contra Santos ya que los elementos de mayor experiencia con los que cuenta solo son Lainez, Edson Álvarez y Henry Martín.

"Nada provechoso porque estamos en un receso de preparación, pero ya está hecho, tenemos muchos jóvenes a los que estaremos observando", dijo.