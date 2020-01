Horacio Villalobos asegura que tiene libertad de expresión en su trabajo

Horacio Villalobos admite que en sus inicios como conductor de espectáculos, se "autocensuraba" de manera inconsciente, producto de su poca experiencia en televisión, además, de no ser quien dirigía los contenidos en aquellos tiempos.

"Cuando yo trabajaba en Televisa había mucha autocensura, yo estaba muy verde y ni llevaba la batuta de los programas, y cuando pasé a Telehit, ahí no se conocía la censura, me dejaron hacer lo que yo quise", comentó a Notimex.

"Después, cuando ya tenía una formación como conductor, me llamaron de otras televisoras y ya sabían quién era yo, entonces nunca he sido víctima como tal de la censura", agregó.

Sin embargo, el también actor aclaró que hay ciertos temas que prefiere evitar por convicción: "es un asunto de ética personal y no de censura, y la verdad es que ahora en Adn 40 y La Academia me dan toda la libertad del mundo, me dejan decir barbaridades".

Respecto a sus recientes proyectos en televisión y teatro, dijo: "Crecí pensando que todos tenemos talentos, siempre vi gente que actuaba y conducía a la vez y yo me preparé para ambas profesiones. Si me ubican como actor o conductor, me da igual, lo importante es que me identifiquen".

Actualmente, Horacio Villalobos protagoniza la puesta en escena Los chicos de la banda y participa como jurado, por segunda ocasión, en el concurso de canto La Academia.