📹 Hombre narra cómo asesinó y arrancó la piel a su pareja

Francisco "N", ingeniero civil, confesó a las autoridades que mutiló y asesinó a su pareja, Ingrid "N" de 25 años de edad, tras discutir con ella la tarde del domingo.

En su declaración, el hombre afirmó que fue la mujer quien lo agredió primero con un cuchillo de cocina: "me dijo que me iba a matar, me enterró un cuchillo y le dije, pues de una vez, pero no pudo, luego yo le hice todo eso", admitió el hombre ante las autoridades.

En un video donde es interrogado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), Francisco "N" detalló que desolló a la mujer para que nadie la reconociera. El hombre especificó en la grabación que tuvo un hijo de 14 años de edad con la víctima.

"Fue por vergüenza y pena, no quería que nadie se diera cuenta, luego, todo lo que le saqué lo tire al drenaje", narra el agresor, quien dijo ser originario de Puebla.

El imputado es resguardado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), mientras que se le practican exámenes psicológicos con el objetivo de entender por qué utilizó ese nivel de agresión contra la mujer.

De ser encontrado culpable, podría recibir la pena máxima que es de 60 años de prisión. La familia de Ingrid "N" es asesorada por personal especializado de la FGJ-CDMX con terapias psicológicas y les garantizaron que el responsable será sancionado conforme a derecho.