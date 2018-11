🎬 Henry Cavill: De Superman a cazador

Cd. de México.- Netflix compartió el primer vistazo de Henry Cavill como Geralt of Rivia en la próxima serie de fantasía The Witcher, reportó Entertainment Weekly.

El video fue publicado también por el actor en su Instagram y forman parte del anuncio oficial del comienzo de la filmación, que se realizará en Hungría.

El personaje que interpretará Cavill, de 35 años, es un solitario cazador de monstruos que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas pueden ser más crueles que las bestias.

Su destino lo llevará a encontrarse con una poderosa hechicera y a una joven princesa que guarda un peligroso secreto, con quienes deberá aprender a navegar en un continente volátil.

El actor, quien interpretó a Superman en El Hombre de Acero, compartirá créditos con Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson ( Eist), Adam Levy (Mousesack) y MyAnna Buring (Tissaia).

Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady ( Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey ( Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Anna Shaffer (Triss), completan el reparto.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP