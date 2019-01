🎬 Habrá reboot de 'Ripley, ¡aunque usted no lo crea!'

Cd. de México.- Bruce Campbell, actor de Evil Dead, será el presentador del reboot de la serie Ripley's Believe It or Not, que será realizado para Travel Channel, reportó Variety.

Cada uno de los diez episodios con una hora de duración contará historias de la vida real de todo el mundo, y se rodará en Ripley Warehouse en Orlando, Florida.

Campbell, Brad Bernstein, David Karbainas, Ron Bowman y Daniel A. Schwartz serán los productores ejecutivos del programa, que está programado para estrenarse este verano.

"Como actor siempre me ha atraído el material que es más 'fantástico' en la naturaleza, así que estaba ansioso y emocionado de asociarme con Travel Channel y Ripley... en este nuevo programa", dijo Campbell.

"Y como suceden cosas asombrosas en todo el mundo, no deben faltar historias increíbles para compartir con un público nuevo".

La primera versión de la serie se remonta a 1949, con el anfitrión Robert Ripley para la NBC; el actor Jack Palance organizó otra versión del programa para la ABC de 1982 a 1986.