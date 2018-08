🎥 Ganan mexicanos campeonato de Cosplay en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo Banana Cospboys, integrado por Luis Gamboa y Eduardo Peralta, ganó el primer lugar de la competencia internacional de cosplay, World Cosplay Summit 2018. Los mexicanos, originarios de Cancún, ganaron la competencia celebrada el pasado 5 de agosto en Nagoya, Japón, con una presentación basada en el juego "Street Fighter II". El cosplay consiste en la afición por caracterizarse como personajes de videojuegos, películas o dibujos animados, y realizar diversas actividades referentes a ello, practica que ha tenido un auge en los últimos años en México.

La rutina ganadora estuvo llena de creatividad y acrobacias. En ella representaron dos rounds de una pelea entre los personajes Chun-Li, estudiante de Kung Fu entrenada por su padre y por el maestro Gen, y Dhalsim, un maestro de yoga que vive en la India y tiene capacidad de manipular el fuego. El segundo y tercer lugar de la competencia lo obtuvieron los equipos de Indonesia y Tailandia, respectivamente.

Este año la WCS contó con la participación de 36 equipos de diferentes partes del mundo. Cada uno de ellos realizó una presentación donde demostraron sus habilidades y su creatividad para disfrazarse de algún personaje de anime o videojuego.

Previó a la final, los jóvenes compartieron a través de redes sociales cómo se habían sentido durante la competencia y agradecieron a todos los que les enviaron mensajes de ánimo y de apoyo.

Señalaron que nunca se imaginaron poder representar a México en una competencia de este tipo, por lo que se sienten muy orgullosos de hacerlo. El equipo mexicano recibió a través de redes sociales una felicitación por su triunfo de parte de la Embajada de Japón en México.

Esta no es la primera vez que México se corona campeón del World Cosplay Summit, ya que en 2015 Juan Carlos y José María Arroyo, integrantes del equipo Twin Cosplay, lograron el primer lugar con una presentación basada en el juego "The Legend of Zelda: Majora's Mask".

La World Cosplay Summit comenzó en 2003 en Japón como una manera de crear un sentido de amistad internacional con cosplayers de todo el mundo. Cuenta con asociaciones en eventos de manga, anime y cosplay en varios países para celebrar las preliminares. Es la máxima competencia de cosplay donde los participantes muestran sus mejores actuaciones en el escenario para determinar al campeón.