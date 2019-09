📷 Fotografías desde el ojo del huracán "Dorian"

La División de Investigación de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica difundió fotografías tomadas desde el ojo del poderoso huracán Dorian, que se encuentra sobre las Bahamas.

A través de Twitter, la agencia compartió las imágenes en las que se ve un parte de un avión cazahuracanes y un semi círculo de nubes. "La vista dentro del 'ojo' del huracán Dorian categoría 5, desde el cazador de huracanes 'Kermit'", informó.

En otro mensaje compartió la ubicación del avión dentro del meteoro. "El radar del avión muestra cómo el ojo no era mucho más grande que 5 millas náuticas (¡eso es pequeño!)", comentó.

#NOAA42 in the eye of #Dorian. Radar from the plane shows how the eye was not much larger than 5 nautical miles (that´s small!)

También la Estación Espacial Internacional compartió imágenes del huracán desde el espacio.

El huracán Dorian sigue poderoso y destructivo mientras atraviesa la isla de Gran Bahama, pero muestra indicios de un ligero debilitamiento.

From 260 miles in altitude, cameras outside the @Space_Station captured views of #HurricaneDorian at 11:27am ET on Sept. 2 as the storm churned over northwestern Bahamas.



Watch ??: https://t.co/OYjfvyLX3u

Read ??: https://t.co/NT8SU5VNTZ pic.twitter.com/OFfr1PJSCm — NASA (@NASA) September 2, 2019

El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó a las 14:00 horas que los vientos máximos sostenidos de la tormenta de categoría 4 habían disminuido a 240 km/h, respecto a los 250 km/h que registró durante la mañana.

La tormenta seguía con dirección al oeste a una velocidad de 2 km/h.