(🎥) Extorsionadores detonan una granada dentro de una combi

Un usuario de Facebook a través de Tecámac TV, difundió el video en el cual dos delincuentes lanzan una granada dentro de una unidad de transporte público como medida de castigo por no pagar "la protección" en Acolman, Estado de México el pasado lunes 18 de marzo.

Cuando los presuntos extorsionadores abordaron la camioneta, dieron instrucciones a los usuarios:"A ver pasaje, saben que esto es una granada, por fa no hagan iris".

Mientras tanto, el otro sujeto comienza a reclamar al chofer la falta de pago por la protección: "Qué pedo con esos pu...s que no han pagado ¿Por qué no han pagado mi chavo?" Momentos después, el tipo armado apunta contra el chofer y le quita su teléfono celular.

Los presuntos extorsionadores, pidieron a los pasajeros bajar de la unidad, ya que el problema no era con ellos: "Dios me los bendiga, bájense por favor, no te preocupes, corazón, con ustedes no es el pedo" mencionó uno de los sujetos.

Luego de que los pasajeros bajaran, el chofer avanza varios metros hasta que el duo de delincuentes le da indicaciones para detenerse y bajar de la unidad.

Cuando los tres se encuentran abajo, los delincuentes lanzan la granada dentro del automotor.