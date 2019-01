⚽️ Europeos tendrán cabida con Martino

Los europeos volverán a tener cabida en la Selección Mexicana.

Gerardo Martino entiende que el cambio generacional no puede ser abrupto y por ello platicará con los futbolistas que militan en Ligas de Europa. Después del Mundial no han regresado al Tricolor jugadores como Javier Hernández, Andrés Guardado y Héctor Moreno, quienes difícilmente llegarían a Qatar 2022.

"No me quiero encerrar en un determinado grupo de jugadores, un ciclo se piensa en cuatro años, pero pasan cosas en los próximos meses y quizá si uno piensa en un jugador de 33 años en un periodo de cuatro años es largo, pero si lo piensas para seis meses no es largo.

"Los cambios generacionales no se hacen de un plumazo, es un proceso que lleva su tiempo, ya empezó México porque los últimos juegos de México han aparecido chicos que militan en el medio local, lo han hecho bien, aspiramos a capitalizar esa situación, pero no me voy a encerrar que solo aspiramos a jugadores de aquí, a los de fuera, aspiramos a todos, elegiremos mejor a los que mejor estén", mencionó.