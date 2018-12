⚽️ "Estoy muy feliz en Tigres"

Ante las versiones de que un equipo brasileño está interesado en sus servicios, el mediocampista argentino Lucas Zelarayán dejó en claro que él está a gusto con los Tigres y su deseo es quedarse por más tiempo con el equipo.

"Escucho, leo mucho, muchas suposiciones, siempre suena mi nombre y lo más que a uno le molesta es que se diga que me quiero ir o que quiero salir, que quiero ir en busca de minutos, incluso cuando este torneo tuve la suerte de jugar todos los partidos de titular hasta la lesión, son cosas que se hablan sin saber", dijo.

"Lo único que tengo para decir es que estoy muy feliz en Tigres. Estoy pasando un momento de felicidad en lo personal también, es uno de los mejores momentos de mi vida y lo estoy pasando en este club que lo aprendí a querer, así que estoy muy bien acá y quiero que se aclare que para nada quiero salir; tengo ganas de arrancar el torneo y hacer un buen año con Tigres", expresó.

Se debe recordar que hace unos días surgieron versiones de que el club brasileño Santos estaría interesado en sus servicios, así como en el amazónico Rafael Carioca y el chileno Eduardo Vargas, todos elementos de Tigres.

Lucas Zelarayán recordó que aún tiene un año más de contrato con el equipo de la UANL y que existen siempre pláticas para una posible renovación de contrato, pero que hasta ahora no se ha dado porque aún queda tiempo.

"A mí me queda un año de contrato todavía, hasta diciembre de 2019. La verdad que siempre están las pláticas, pero como todavía queda un año, no nos hemos sentado a definir ese tema.

"Siempre me muestro muy contento con el club, que estoy muy bien acá y que todavía no pienso en nada que no sea jugar y rendirle al equipo", concluyó tras la práctica que tuvo hoy el equipo con miras al próximo torneo Clausura 2019.