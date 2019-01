🎾 Entre lágrimas anuncia Murray su retiro

Entre lágrimas, el británico Andy Murray anunció que se retirará este año del tenis porque su cadera no está bien.

El tres veces ganador de torneos Grand Slams jugará en el Abierto de Australia, enfrentando en su primer partido a Roberto Bautista, y aseguró que éste podría ser su último torneo.

El deseo de Murray es que Wimbledon marque su adiós, pero acepta el dolor en la cadera no le permite jugar a buen nivel, por lo que probablemente no llegue a disputarlo.

"He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible pero el dolor no ha cesado", afirmó el escocés.

"No quiero seguir jugando de esta forma, no estoy dispuesto a seguir con este dolor en los próximos cinco meses".

Murray, quien ha sido finalista en el primer Grand Slam del año hasta en cinco ocasiones, comentó que tiene que tener en cuenta también la "calidad de vida" y que una nueva operación le podría privar de competir al más alto nivel.