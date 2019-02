Maroon 5 encendió los ánimos Mercedes Benz-Stadium en el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl 53.

La agrupación musical tocó temas como 'This love', 'She will be loved', ' Girls like you' y 'Moves like Jagger'.

En redes sociales algunos usuarios calificaron el show de aburrido mientras otros se mostraron fascinados.