🎵 Disfrutan famosos show de Gaga

Cd. de México.- Lady Gaga presentó este sábado por la madrugada su show en Las Vegas Enigma, al cual asistieron más de 5 millones de espectadores, entre ellos Katy Perry, Orlando Bloom y Adam Lambert.

Con un ambiente futurista, Gaga mostró a Enigma, un extraterrestre metálico que fue proyectado en diversos momentos del espectáculo, y quien es su alter ego.

"Bienvenidos al show", dijo el extraterrestre, para después pedir a los espectadores que apagaran sus celulares y cámaras.

Varias celebridades asistieron al espectáculo, entre los que destacan los cantantes Katy Perry, Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters; el actor Orlando Bloom, Jeremy Renner y las actrices Regina King y Marisa Tomei.

Adam Lambert compartió en su cuenta de Twitter un video del espectáculo.

Thank you @ladygaga for a spectacular opening night of #enigma !! You are magic! Thanks also to @parkmgm @nomadvegas for the hospitality! pic.twitter.com/Q0R35cZRQT