🎬 Dice adiós director de 'Coco' a Pixar

Cd. de México.- Luego de 25 años de labores, el cineasta Lee Unkrich informó este viernes su decisión de abandonar Pixar.

"No me voy a hacer películas en otro estudio; en cambio, espero pasar el tiempo que tanto necesito con mi familia y perseguir los intereses que desde hace mucho tiempo se han aplazado", dijo Unkrich, de 51 años, en un comunicado a The Hollywood Reporter.

El director anunció su partida en un momento de cambio en Pixar y en la industria de la animación en general.

El presidente de Pixar, Jim Morris dijo que el cineasta ha sido clave en la creación de cada una de las películas de Pixar.

"Si nos fijamos en el panorama del cine contemporáneo, sería difícil encontrar a alguien más brillante en las artes cinematográficas que Lee Unkrich".

El director debutó como editor en la película de Toy Story.

"Lee llegó a Pixar cuando estábamos diseñando Toy Story, y desde entonces ha tenido un profundo efecto en todas las películas de Pixar. Literalmente nos enseñó a los cineastas novatos sobre la puesta en escena, la composición y el corte", dijo Docter, quien dirigió Monsters Inc. y se convirtió en el jefe de Pixar.

"Su arte y artesanía experta como editor y codirector se convirtieron en una de las principales razones de la alta calidad de nuestro cine, y como Lee continuó dirigiendo, su capacidad para encontrar el humor profundo y la emoción le permitió crear algunos de los más fuertes películas que hemos hecho ".

El presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, aseguró que el artista dejó una huella imborrable en el mundo del cine y mostró su agradecimiento por la pasión y el talento que aportó a cada una de sus producciones.

Codirigió cintas como Toy Story 2, Monsters Inc. y Buscando a Nemo, para después dirigir la tercera parte de Toy Story.

Durante 25 años, Unkrich trabajó para la empresa con sede en Emeryville, California.

El artista ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película de animación en la ceremonia del Óscar de 2018, por la exitosa cinta Coco, la cual recaudó más de 807 millones de dólares en todo el mundo. H