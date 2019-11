(🎥) Detienen como siempre, entregaron como nunca

NOTICIAS RELACIONADAS El fracaso del operativo en Culiacán no invalida la estrategia de seguridad: Durazo

Cd. de México.

La detención de Ovidio Guzmán la hizo un comando élite del Ejército que desde 1994 ha detenido a 663 delincuentes. La hizo sin disparar un solo tiro. Una operación como muchas otras en cuatro sexenios.



La conclusión del operativo no tenía precedente.



No obstante, tras el control que tuvieron los sicarios del Cártel de Sinaloa para cercar al comando castrense en el lugar de la detención y tomar la unidad habitacional de familias de militares, el detenido fue liberado a cambio de la entrega de varios oficiales retenidos y para evitar un enfrentamiento generalizado.



El comando militar, perteneciente al Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), capturó a Guzmán López a las 15:15 horas en su domicilio de Tres Ríos, donde se encontraba con su familia.



En un video difundido ayer por el Gobierno federal -durante la presentación de un informe sobre el fallido operativo- se observa que "El Ratón" no opuso resistencia.



El operativo con 120 elementos se vio superado por los sicarios y, por decisión colegiada del Gabinete de seguridad, a las 18:49 horas se ordenó dar fin la operación.



Luis Cresencio Sandoval, Secretario de Defensa Nacional, explicó que la misión del GAIN es planear y llevar a cabo operaciones para detener a objetivos de importancia institucional.



Indicó que el GAIN está integrado por dos grupos: uno de inteligencia, con 190 elementos, y otro de intervención, con 350 efectivos.



De acuerdo con información oficial, en el sexenio comprendido entre 1994 y 2000, este grupo realizó 10 detenciones; al siguiente, de 2000 a 2006 sumó 19; entre 2006 y 2012, acumuló 262, y en el sexenio de 2012 a 2018, fueron 326.



Durante la presente Administración federal, el GAIN ha detenido a 46 integrantes del crimen organizado, de los cuales 8 son considerados relevantes.



Sandoval reveló que uno de los delincuentes capturados por el GAIN en lo que va de la Administración de Andrés Manuel López Obrador es Santiago Mazari Hernández, "El Carrete", líder de la organización delictiva de "Los Rojos".



El GAIN también detuvo a Eleno Madrigal Birrueta o Virrueta, "El 20", señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la costa sur de Jalisco.



Otro objetivo asegurado por este grupo de élite es Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, "El 8" o "El M", ahijado del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y operador del CJNG.



"Entonces, este es el grupo que planea, el que vigila, el que hace la vigilancia del objetivo y desarrolla la operación", añadió Sandoval.

Poder de fuego

En el operativo para detener al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Culiacán del pasado 17 de octubre, el titular de la Sedena aseguró que contaban con poder de fuego aéreo para hacer frente a los criminales.



Durante la presentación de la cronología de los hechos en Palacio Nacional, reveló que tenían disponibles hasta 15 helicópteros en la zona con armamento de alto poder.



No obstante, argumentó Sandoval, se evitó emplear armamento aéreo debido a que las acciones violentas se desarrollaron en áreas urbanas.



"Pudieron haberse empleado, pero que el emplearlos obviamente iba a ser un riesgo para la sociedad, para la población, porque ellos iban a hacer fuego sobre los delincuentes", señaló.



"Pero un arma de esta naturaleza y volando el helicóptero se hace un espacio importante de impactos de la ametralladora".



El Secretario informó que dos aeronaves armadas -con ametralladora- estaban en la base de "El Zorrillo", dos más en San José del Llano y 11 helicópteros en Culiacán, entre ellos dos Black Hawk y un MI-17.



Explicó, por ejemplo, que el armamento de los Black Hawk son ametralladoras Dillon calibre 7.62, que tienen capacidad para disparar (cadencia) de 4 mil a 6 mil cartuchos por minuto.



"Es un poder de fuego muy grande", enfatizó.