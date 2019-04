⚽️ Destaca DT de Man U superioridad física sobre el Barça

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, destacó la superioridad física de su equipo respecto a la del Barcelona, equipo al que enfrentarán mañana en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League. La ida terminó 1-0 a favor de los azulgranas.

"Somos más altos y más fuertes que ellos y tenemos calidad a balón parado. Debemos utilizar nuestras armas, físicamente estamos en forma y podemos aguantar hasta el final si llegamos con posibilidades", aseguró Solskjaer.

El técnico del United aseguró que sus hombres están acostumbrados a jugar este tiempo de partidos y preparados para correr hasta acalambrarse en el duelo del Camp Nou, pero matizó que, para eliminar al Barsa, tendrán que jugar bastante mejor de lo que lo hicieron en la ida.

"Tendremos que defender bien y estar concentrados, porque en Old Trafford perdimos un poco las concentración. Si al Barsa le dejas el 80% de la posesión, lo normal es que pierdas. No creo que ellos nos la den para jugar a la contra, así que tendremos que trabajar para quitarles el balón y no jugar tan cerca de nuestra área. Si no, sufriremos", argumentó.

Para Solskjaer, marcar primero sería importantísimo y así tener opciones de estar en Semifinales.

"Nos metería en la eliminatoria y, a partir de ahí, puede pasar cualquier cosa".

El técnico del United recordó cómo su equipo remontó un 0-2 en París al PSG, en los Octavos de Final de la competición.

"Los jugadores aun recuerdan lo que pasó ante el PSG, no ha pasado tanto tiempo y ahora tenemos que remontar un gol menos", apuntó.

Además, Solskjaer sabe lo que es vivir, en primer persona, un milagro en el Camp Nou, el que él mismo protagonizó en 1999 cuando jugaba en el United remontando al Bayern Múnich, en el tiempo añadido, un 1-0 (1-2) en la Final de la Champions.

"Por supuesto, este estadio me trae un grandísimo recuerdo. Es la única vez que he jugado aquí. Una vez traje a mi hijo, en 2016, para ver el Clásico y estuvimos en el gallinero, y hace diez días vine para ver el partido contra el Atlético de Madrid. No pienso mucho en aquello, pero es verdad que el Camp Nou me trae grandes emociones", comentó al respecto.

Volver a este escenario también será especial para el ex azulgrana Alexis Sánchez, que ha entrado en la convocatoria tras recuperarse de su última lesión.

"Será una noche muy importante para él, si al final pisa el césped. No lleva una buena temporada por culpa de las lesiones y está claro que querrá demostrar lo bueno que es", advirtió el noruego.