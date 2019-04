⚽️ Desmiente Dorlan enfrentamiento a golpes con Alonso

El delantero de los Rayados, Dorlan Pabon, aclaró antes de partir a Kansas, que haya tenido algo más que discusiones con el entrenador Diego Alonso.

Pabón aclaró que las versiones que se ventilaron en redes sociales posterior al juego del Toluca de que había peleado con su entrenador eran falsas.

CANCHA en su columna Sancadilla informó el lunes que hubo discusiones en el vestidor de Rayados entre jugadores como Pabon y el entrenador Alonso, tras ser goleados 5-1 por Toluca.

"De lo que pasó el domingo lo que se están diciendo son mentiras. No soy de un jugador de estar pegándole al técnico ni nada de eso porque no soy de esas personas", dijo Pabon.

"Fue algo de todos los compañeros dolidos por la derrota, pero son cosas que son del camerino. Nos dijimos que eso no podía pasar porque veníamos de una actuación muy buena del jueves (ante Kansas) y (luego) pasar esto en esa cancha, pero del resto no hubo nada de golpes ni nada porque la verdad no soy de esas personas".

El presidente Duilio Davino señaló que ya lo que pasó queda atrás.

"Ya se habló y lo que pasó ya quedó atrás", expresó Davino.