🎬 Deja explosión un lesionado en 'Bond 25'

Cd. de México.- Una explosión controlada durante la filmación de Bond 25 causó daños en el set, en Pinewood Studios, además de que un miembro del staff resultó lesionado.

El incidente fue dado a conocer a través del Twitter oficial de la cinta, en donde se destacó que el trabajador afectado sólo tuvo lesiones menores.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK