⚽️ Cruz Azul ya no tiene miedos: Pablo Aguilar

Pablo Aguilar, defensa de Cruz Azul, aseguró que La Máquina tiene en la mira el doblete porque ya no hay miedos.

El zaguero comentó que los celestes tienen certeza para lograr el título de Liga.

"¿Miedo? Yo creo que siempre me quedo con la frase que había tirado el jugador del León, 'miedo no le tengo a nadie, solamente a mi mamá', pero la verdad es que miedo no le debemos tener a nada", explicó el central este viernes en La Noria.

"Solamente pelear porque somos 11 vs. 11, siempre entrar a tratar de hacer lo mejor posible y a conseguir sus sueños, así que nosotros estamos ansiosos y confiados de que lo podemos hacer y los miedos se quedan afuera".

Aguilar comentó que tras ganar la Copa MX, se puede soñar todavía más.

"Por los sueños uno siempre tiene que salir a pelear, por supuesto la Liga es un sueño y un objetivo para todos nosotros, y lo tenemos, prácticamente amarrado la Liguilla, y siguen latentes nuestros sueños, siempre te tienes que imaginar levantando la copa", apuntó.

"No es ser agrandado ni nada por el estilo pero siempre lo tienes que soñar, yo por lo menos lo pongo siempre así, sueño con algo y trato de ir por el sueño, ya después si no se logra, va a venir otro objetivo, o otra revancha, así que siempre tenemos ese sueño".

El central reconoció la calidad de la ofensiva de Pumas, su rival el domingo en la Liga MX.

"Uno en lo particular ha visto partidos y tiene muy buenos jugadores, por ejemplo Felipe o mi compatriota, Carlos (González) que está pasando por un buen y jugadores que pueden hacerte daño si no hacemos bien las cosas", agregó.