⚽️ Contempla "Chicharito" dejar el Tri

El delantero Javier Hernández aceptó que ha tenido en mente la idea de rechazar un llamado para defender los colores de la Selección Mexicana.

'Chicharito' aseguró que la idea no es reciente, pues es algo que ronda sus pensamientos desde que fue convocado por primera vez hace casi una década.

"En todas las etapas ha habido pensamientos de no ir, claro que sí. Se los expreso y que la gente me juzgue como me quiera juzgar. Pero sí lo pensé al principio, a la mitad y ahorita", indicó en declaraciones a una cadena televisiva.

El delantero del West Ham es el máximo goleador del conjunto mexicano con 50 tantos, su última anotación fue en la Rusia 2018 frente a Corea del Sur.

Hernández no fue considerado para los recientes partidos del Tri por un virus que lo mantuvo lejos de las canchas durante varias semanas.