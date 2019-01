🎬 Consigue 'Roma' su segundo premio de los Critics Choice

Cd. de México.- Roma consiguió su segundo premio en la ceremonia de los Critics' Choice Awards al resultar ganadora de la categoría a Mejor Fotografía.

El premio fue para Alfonso Cuarón, quien se encargó de la dirección de cámaras.

La cinta mexicana venció a cintas como Nace Una Estrella, If Beale Street Could Talk, The Favourite, El Primer Hombre en la Luna y Black Panther.