🎬 Confirman octava temporada de GOT para abril de 2019

Cd. de México.- HBO confirmó que la octava temporada de Game of Thrones podrá ser vista en abril de 2019.

La productora compartió la noticia con un video que contiene algunas de las escenas más icónicas de las emisiones pasadas.

Basada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, del escritor George R.R. Martin, la historia se recrea en la época medieval en la que las luchas dinásticas desatarán una serie de conflictos para obtener el control del Trono de Hierro.

A pesar de que el final de la saga es inminente, la productora se encuentra en el desarrollo de la precuela del guionista Jane Goldman.

La historia se recreará miles de años antes de Game of Thrones para narrar la caída del mundo desde la Edad de Oro de los héroes hasta su momento más oscuro, para mostrar los secretos del pasado de las familias en guerra en el ficticio reino de Westeros.

