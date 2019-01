⚽️ Chelsea vence en penales a Tottenham, alcanza final de Copa

LONDRES, INGLATERRA. — Chelsea respondió a las recientes críticas del entrenador Maurizio Sarri y derrotó en tanda de penales al Tottenham para avanzar a la final de la Copa de Liga, en donde se medirá al Manchester City

El defensor David Luiz anotó el penal decisivo para darle al Chelsea el triunfo 4-2 después del triunfo del equipo 2-1 en Stamford Bridge que sentenció el empate global de 2-2.

"Creo que tuvimos un problema en los últimos tres o cuatro partidos", dijo Sarri, cuyo equipo perdió el fin de semana pasado ante el Arsenal en duelo de liga. "El problema fue de motivación. El problema es que los jugadores dejaron de divertirse en la cancha.

"Ahora, con la actuación, con el resultado, podemos encontrar nuevamente el entusiasmo. Así que es muy importante".

Tottenham, que busca su primer trofeo desde la Copa de Liga de 2008, vio disiparse la ventaja 1-0 que sacó en la idea con el tanto de N´Golo Kanté a los 27 minutos. El remate del volante francés se filtró entre las piernas de Moussa Sissoko y Paulo Gazzaniga.

El astro belga Eden Hazard, a quien Sarri criticó el miércoles como un "jugador individualista" y "no un líder", facturó a los 38 el gol que puso a Chelsea al frente 2-1 en el global, después de rematar el servicio de César Azpilicueta.

"No me importa, yo solo juego al fútbol", dijo Hazard, "y no importa lo que diga el técnico".

Pero el cabezazo del delantero español Fernando Llorente a los 50 obligó una tanda de penales.

Eric Dier, tercer cobrador del Tottenham, envió su disparo a las tribunas y el tibio remate de Lucas Moura fue atajado por el arquero Kepa Arrizabalaga.

Luiz mantuvo la calma para anotar con un tiro rasante que depositó a Chelsea en la final que se disputará el próximo 24 de febrero en Wembley. Será la primera oportunidad de Sarri de sumar un trofeo.

La espera continúa para el cuadro del entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien aún no consigue un título como estratega. Pochettino, sin embargo, quedó satisfecho con el rendimiento del equipo pese a las ausencias por lesión de Harry Kane y Dele Alli, así como del sudcoreano Son Heung-min, quien está con su selección.

"Les dije a los jugadores que la manera en que regresaron después de la primera mitad, fue uno de los mejores partidos que hemos jugador", dijo el entrenador. "Disfrutamos del partido, anotamos y tuvimos algunas otras oportunidades".

El Tottenham aventaja por cuatro puntos al Chelsea en el tercer lugar de la Premier.