Celia Lora destapa fetiches de sus fans

En redes sociales, Celia Lora recibe mensajes de todo tipo: le piden dinero, fotos de sus pies o axilas, y hasta quieren comprar su ropa interior.

"Una me quería vender un bebé como si fuera un perrito. Me decía: ´te doy los papeles, todo legal´. Yo no sé de dónde me ve el instinto maternal, yo me dedico a PlayBoy, la putería".

Aún así, la interacción en redes no es algo que le dé miedo porque está acostumbrada.

"Estamos hablando de estas locuras desde que yo saqué Hi5, gente que asume cosas o ve tus fotos y te empiezan a tirar la onda. Es una cosa muy cansada cómo me mandan fotos de pitos, viejas también".

Este tipo de anécdotas y fetiches de sus fans han formado parte de su programa "Consultorio del amor con Celia Lora", en el que cada jueves presenta un capítulo nuevo por las redes sociales de MTVLA.

Lora cuestiona los criterios con los que censuran o no las publicaciones. En su caso le quitaron hasta la foto de perfil que usó al abrir TikTok al parecer por sus senos, por lo que piensa que estamos retrocediendo en temas de restricciones.

"He subido fotos en las que estoy en vestido sin enseñar nada y me las bajan y en ese momento me quitan 100 mil seguidores; una vez fui por algunas cosas a hablar con gente de Facebook e Instagram y los cuestioné porque a mí diario me etiquetan en porno y cosas hasta de zoofilia, desde que empezó la pandemia", señala.

"¿Cómo es que está bien ver muertos y el cuerpo humano está mal? Porque yo no me ando encuerando en esas redes. Me molesta mucho, a mí se me hace más desagradable ver estas portadas de periódicos o cosas asquerosas que me mandan".