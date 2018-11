🎵 Cautiva Jenny Lewis al público de Corona Capital

México.- La cantante estadounidense Jenny Lewis sorprendió a varios de los asistentes al Corona Capital este sábado, con sus interpretaciones al ritmo de pop, indie y country en este festival de rock.



Con sus interpretaciones, la también actriz estadunidense hizo bailar al público al tiempo que invitaba a las personas a darse abrazos, tomarse de las manos y besarse.

"No sabía que cantaba pero me está gustando mucho, su voz es muy melodiosa", expresó en entrevista con Notimex, Alejandra García, una de las asistentes al evento en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en el oriente de la capital mexicana.

"No me sé las canciones, pero una amiga me había dicho que su voz era especular, por eso estoy aquí", comentó en entrevista Javier Mora, otro de los asistentes al festival que se realizó por primera vez en la Ciudad de México en 2010.

Pese al ligero tropiezo, debido a que la cantante empezó en falso, la audiencia le mostró su apoyo aplaudiendo y gritando, a lo que ella respondió: "Muchas gracias", y continuó con su presentación.

Con luces de colores pastel el escenario se iluminó y comenzó la presentación de Lewis, mientras que la gente siguió bailando y tarareando las canciones sin importar que la temperatura haya bajado.