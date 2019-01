(🎥) Captan en video a Yalitza Aparicio bailando cumbia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la película 'Roma', de Alfonso Cuarón, fue captada bailando cumbia luego de la ceremonia de los Globos de Oro, donde la cinta del mexicano logró dos premios.

En el video que circula a través de redes sociales se ve a la mexicana bailando con el productor Nicolás Celis al ritmo de "Colegiala", canción conocida por la interpretación del grupo Caló con Margarita La Diosa de la Cumbia.

El video fue publicado por la periodista Yvonne Villarreal en su cuenta de Twitter y cuenta con miles de 'Me Gusta' y decenas de comentarios donde aplauden que la joven le haya sacado brillo a la pista de la fiesta.

Quien también compartió un video bailando junto a Yalitza Aparicio fue la actriz Marina de Tavira, aunque un ritmo más moderno y con múltiples luces al fondo.

#Roma actress Yalitza Aparicio dancing it up at #Netflix´s #GoldenGlobes party pic.twitter.com/fEzA0I0Ury