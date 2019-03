🎬 "Capitana Marvel" sigue acaparando la taquilla en su 2da semana

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. — "Captain Marvel" sigue dominando las taquillas mundiales en su segundo fin de semana en cartelera, dejando atrás a los estrenos.

Walt Disney Studios calculó que la superheroína intergaláctica recaudó 69,3 millones de dólares adicionales en cines norteamericanos y 119,7 millones de dólares a nivel internacional, alcanzando los 760 millones de dólares en ingresos totales.

En un muy distante segundo lugar se ubicó la película animada familiar de Paramount "Wonder Park", que sólo recaudó 16 millones de dólares tras registrar un costo de producción de 100 millones.

"Five Feet Apart" se llevó el tercer sitio. El romántico film adolescente de CBS Films y Lionsgate logró casi duplicar su presupuesto de producción con un estimado de 13,2 millones de dólares en ventas de boletos.

"How To Train Your Dragon: The Hidden World" cayó a cuarto lugar con alrededor de 9,3 millones de dólares, y "A Madea Family Funeral" de Tyler Perry se ubicó en el quinto puesto con 8,1 millones de dólares.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles también se añaden las cifras más recientes a nivel internacional para esos mismos días. Las cifras definitivas serán publicadas el lunes.

1."Captain Marvel", 69,3 millones de dólares (119,7 millones a nivel internacional).

2."Wonder Park", 16 millones (4,3 millones internacional).

3."Five Feet Apart", 13,2 millones (189.000 internacional).

4."How to Train Your Dragon: The Hidden World", 9,3 millones (9,4 millones internacional).

5. "A Madea Family Funeral" de Tyler Perry, 8,1 millones (65.600 internacional).

6."No Manches Frida 2", 3,9 millones.

7."Captive State", 3,2 millones (64.400 internacional).

8."The LEGO Movie 2: The Second Part", 2,1 millones (2,1 millones internacional).

9."Alita: Battle Angel", 1,9 millones (4 millones internacional).

10."Green Book", 1,3 millones (17,1 millones internacional).

