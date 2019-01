⚽️ Caixinha y Peláez me trataron como una basura: Walter Montoya

Walter Montoya confesó que Pedro Caixinha y Ricardo Peláez le dieron un mal trato en Cruz Azul, equipo que dejó una vez terminado el Apertura 2018.

"Sentí que el técnico me trató como una basura. En los entrenamientos me hacía sentir el mejor y en los partidos ni me ponía. El club y la hinchada se portaron de 10, pero Pedro Caixinha y el Director Deportivo, muy mal", afirmó jugador al medio argentino Radio La Red.

Montoya llegó a La Máquina en el Clausura 2018 proveniente del Sevilla y con una gran expectativa, pero el jugador no dio lo esperado.

Caixinha aclaró que su salida se dio sobre todo por no acudir a una comida previa al viaje a Monterrey para el duelo ante Rayados de las Semifinales, encuentro para el que no estaba convocado.

Ahora, el mediocampista espera regresar a Rosario Central, aunque no ha habido contacto con el equipo.

"Está en mi corazón. Central es como mi mamá o mi papá: cuando uno está mal, busca el abrazo de ellos", sostuvo.