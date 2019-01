⚽️ Buscará Marioni dejar del lado goleada contra América

Bruno Marioni, nuevo técnico de Pumas, afirmó que ya es tiempo de dejar de hablar del América, de superar lo ocurrido en la Liguilla pasada, porque además también se tiene que pensar en los siguientes rivales.



"Si seguimos hablando del América no se va a olvidar nunca más ese resultado. Para mí el América es un equipo más. Hay que ganarle al América, a Monterrey, al Atlas, a todos los que vienen", explicó.



"Entiendo el dolor que hay, pero yo no tengo la menor duda de que cualquiera de los aficionados cambia una derrota de Atlas por una Final. No hay que centrarse en América. Nosotros tenemos que centrarnos en Pumas. El objetivo que tenemos es Pumas. América es un rival más que tiene su jerarquía, su importancia, no lo dejamos de lado".



Marioni comentó que encontró gran disposición de parte del grupo, que está ávido de salir del bache para comenzar a sumar.



"Es un plantel muy rico técnicamente y tenemos que lograr tener un poco más de protagonismo el mayor tiempo de juego. Creo que a partir de eso vamos a recuperar la confianza. Con un buen resultado van a empezar a recuperar la confianza, ninguno se olvidó de jugar. Hay que descomprimir, hay que responsabilizarnos lo suficiente que fue lo que hablamos hoy", explicó.



El "Barullo" indicó que tiene claro que el objetivo es llegar a la Liguilla y confía en que conforme pase el tiempo va a lograr cambiar las opiniones negativas.



"El haber tenido una carrera exitosa en este club me ha abierto las puertas, sería falso de mi parte negar eso. Los cuestionamientos van a estar todos los días, mi preocupación es trabajar de la mejor manera para que todos esos cuestionamientos empiecen a desaparecer", abundó.